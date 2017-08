Janet Jackson (51) traint zich helemaal suf voor aanstaande tournee

Op de foto is Janet te zien terwijl ze samen met een danser een choreografie voor de concerten instudeert. De tournee heeft een andere naam gekregen: State Of The World Tour. Die titel duidt volgens de hitzangeres zeker niet op een politiek tintje van de optredens. ,,Het gaat niet over politiek, maar over mensen, de wereld, relaties en gewoon de liefde'', zei ze eerder.



Janet heeft een roerig jaar achter de rug. Niet alleen vanwege haar zwangerschap op relatief hoge leeftijd maar ook door haar echtscheiding, na een huwelijk van 5 jaar, van de 42-jarige multimiljonair Wissam Al Mana. In januari werd duidelijk dat Janet de stekker uit haar huwelijk met de schatrijke zakenman had getrokken. Waarom ze uit elkaar gaan is nooit officieel bekendgemaakt. Jackson was eerder getrouwd met zanger James DeBarge en met danser René Elizondo.



Baby Eissa zou volgens de jongste berichten bij zijn moeder in Londen blijft wonen. Waar in de Britse hoofdstad ze de draad van haar leven zal oppakken is onbekend. Evenmin waar Wissam zal neerstrijken. Volgens Us Magazine liep de relatie al kort na de bevalling op de klippen door grote culturele verschillen. Janet Jackson is opgegroeid als Jehova's getuige en Wissam is moslim.



Volgens Amerikaanse media zou de zakenman uit Qatar hebben gewild dat zijn vrouw zich meer aan moslimtradities hield, maar Janet wilde juist meer vrijheid. De ster werd tijdens haar relatie met Wissam herhaaldelijk gesluierd gespot. Na haar scheiding ziet ze er weer uit als voor haar verbintenis met Wissam.