Jarige Birgit krijgt sexy stripster cadeau en Ben Saunders op de ordinaire toer

showbytesKorte updates van de sterren op Facebook, Twitter, Instagram en Snapchat: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrities. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Stripster voor Birgit

Actrice-zangeres Birgit Schuurman vierde gisteravond in intieme kring haar 40-ste verjaardag en kreeg van vrienden en zelfs haar ruimdenkende ouders een sexy cadeau: een vrouwelijke stripper die in een string een heuse lapdance deed in de woonkamer.

Yes iT was my birthday, and Yes... They got me a stripper...#sexytimes #party #friends #alsopresentfrommyparents #🙈 Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jul 2017 om 7:25 PDT

Ben steekt middelvinger op

Ben Saunders en zijn knalrode vriendin gingen vandaag in hun woonplaats Hoorn op de ordinaire toer door op straat een veelzeggende pose aan te nemen. Ben zou, na een lossehandjesperiode weer bezig zijn met muziek. En met zijn middelvinger.

About yesterday with my love @_gipsyj_ ❤ she so sexy #loveher #mywifeytobe #crazycouple #thebest Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jul 2017 om 7:19 PDT

Wil volgt en wordt gevolgd

Ook Wil, de moeder van Carlo en Ron Boszhard, heeft sinds kort haar eigen Instagram-account. Maar het is de seniore dame nog niet helemaal duidelijk wat het verschil is tussen volgen en gevolgd worden.

Volg mij ! Een foto die is geplaatst door null (@) op 1 Jul 2017 om 9:06 PDT

Jan verstoort fotoshoot

Jan Smit filmde vandaag zijn zoontje Senn (3) terwijl de jongen door zijn moeder werd gefotografeerd. Als het ventje poseert op de kunstgrasmat achter hun Volendamse villa schiet Jan bij wijze van geintje een voetbal tegen hem. Echt leuk vindt Senn de actie van zijn vader niet. Jan en zijn vrouw Liza hebben ook nog dochtertje Emma (6) en een kind uit een eerdere relatie van Liza.

Papa lacht in ieder geval... 😜 #Zondag Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jul 2017 om 4:34 PDT

Maydays kleurenspektakel

De Amsterdamse diva Mayday (42) - één van de bekendste travestieten van Nederland - is naar het Spaanse Sitges afgereisd om daar de gaypride bij te wonen. En natuurlijk probeer je dan eens goed op te vallen in een japon met wel heel erg oogverblindende regenboogkleuren.

Frans doet een feestje

Frans en zijn echtgenote Mariska Bauer hadden zondagmiddag een feestje in hun agenda staan en onderweg naar de party maakten ze in de rijdende auto een selfie. Naar welke fuif het stel ging is onbekend. Evenmin hoe hard ze gingen tijdens het fotomoment.

Paps en mams samen opstap !!! #feestje Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jul 2017 om 7:02 PDT

Half Nederland is vandaag bedekt met wolken, maar volgens Ilse DeLange schijnt in haar geboortestreek toch echt de zon.

In Twente schijnt de zon hoa! ☀️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jul 2017 om 4:40 PDT

Patty toont oprijlaan

Patty Brard en haar man Antoine resideren al een tijdje op het Spaanse eiland Ibiza in een villa met oprijlaan. En dat weggetje - inclusief automatisch schuifhek - is dé plek om de twee schoothondjes van het stel eens goed te laten uitwaaien. Hoe de woning eruit ziet wordt niet getoond in een filmpje dat de beroepshysterica op sociale media zette. Evenmin krijgen we de nachtjapon te zien waarin Brard haar blaffertjes uitliet.

Nicks huis

Nick Schilder gunt zijn volgers vandaag een blik op het interieur van zijn woning in Volendam. Behalve zijn vrouw en kinderen is er best veel op het kiekje te zien. Zoals een wat slordig ogende stapel textiel op een stoel naast een kast met snuisterijen.

Love on sunday❤️ @kirsten_schilder Een foto die is geplaatst door null (@) op 2 Jul 2017 om 7:32 PDT

Amara 's sneakers

RTL-weervrouw Amara Onwuka presenteert negen van de tien keer het weer op torenhoge paalhakken, maar na de opnames trekt ze meestal weer direct haar sneakers aan.