Jim Bakkum vlogt over bezoek aan Broadway voor hitmusical On Your Feet

Jim Bakkum deelt de hoofdrol met zijn Nederlandse collega Tommie Christiaan (31) die natuurlijk ook het vliegtuig pakte naar de Big Apple. Met slaperige hoofden checkten ze in alle vroegte op Schiphol in om vervolgens na een reis van ruim 7,5 uur gelijk door te gaan naar het theater in hartje Manhattan. Jim over het filmen van zijn ervaringen: ,,Dit is mijn allereerste vlog. Geen flauw idee of ik het kan.'' Maar al na een paar uur blijkt hij de fijne kneepjes van het 'zelffilmvak' al goed te beheersen.



En hij neemt geen blad voor de mond. Zo toont hij zich uiterst bescheiden en eerlijk tijdens het inchecken op Schiphol. ,,Ik ben geen type dat eindeloos in een rij gaat staan. Ik wacht rustig af totdat iedereen is gecontroleerd.'' Eenmaal op Broadway zien hij en Tommie Christiaan ietwat op tegen het bijwonen van On Your Feet: een musical die in New York avond aan avond volle zalen trekt. ,,Ik ben benieuwd of ik überhaupt na die lange reis wakker blijf.''



Dat laatste bleek geen probleem. ,,Wat een show vol drama, energie en muziek.'' Bakkum en Christiaan kregen volgens eigen zeggen een spectaculaire megaproductie voorgeschoteld. En ze spraken achter de schermen ook nog met de acteurs die in New York in de huid kruipen van Gloria en Emilio Estefan. Na New York reisden de acteurs door naar Miami waar ze een ontmoeting hadden met het sterrenechtpaar zelf. De Estefans gaven zelf hun goedkeuring aan de keuze voor Bakkum en Christiaan. En datzelfde geldt voor musicalactrice Vajèn van den Bosch die in de Nederlandse On Your Feet Gloria speelt.