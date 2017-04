Johan Vlemmix 58 uur in reuzenrad zonder slaap

VideoJohan Vlemmix is uitgedraaid. De 58-jarige Oranjegek 'woonde' de afgelopen dagen in het reuzenrad op de Pier in Scheveningen om aandacht te vragen en geld op te halen voor MS-patiënte Anita Smeets. Vanavond om 20.00 uur werd het rad stilgezet en mocht Johan eruit.

,,Het zwaarste is wakker blijven", vertelde Johan een paar uur voordat hij zijn tijdelijke onderkomen verliet. ,,Ik heb hele zware ogen die heel graag dicht willen vallen. Maar het gaat lukken." Johan verbleef 58 uur in het reuzenrad en zette daarmee het wereldrecord 'verblijven in een attractie' op zijn naam.

,,Ik ben al die tijd wakker gebleven, dat vind ik er ook bij horen. Anders kan je wel een slaappil nemen en drie dagen pitten om een wereldrecord te halen." Met behulp van vrienden en het publiek lukte het Johan ook de nachten door te komen. ,,Ik heb gevraagd me te blijven appen en heb een aantal filmpjes voor Facebook gemaakt om bezig te blijven."

Woensdag, toen Johan net in het reuzenrad zat, verwachtte hij dat het stilzitten hem op zou breken. Een hometrainer in een van de gondels moest uitkomst bieden, maar deed dat niet. ,,Dat was verschrikkelijk. Vooruit fietsen terwijl je naar links en rechts schommelt zorgt ervoor dat je ontzettend zeeziek wordt."

Om toch een beetje in beweging te blijven, hupste Johan van het ene kussentje naar het andere. ,,Je moet toch bezig blijven."

Volledig scherm Johan Vlemmix en Anita Smeets voor De Pier © Johan Vlemmix

Koning

Johan denkt dat hij Den Haag gaat missen als hij vanavond weer thuis is. ,,Het uitzicht over de zee, Scheveningen en Den Haag is zo mooi, dat gaat nooit vervelen." Er bestaat een kleine kans dat de Oranjegek nog langer in het reuzenrad verblijft. ,,Als de koning langskomt, dan blijf ik 58 dagen in plaats van 58 uur zitten."