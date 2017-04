John Cleese (77) maakt comeback in BBC-comedy Edith

In de zesdelige serie Edith, bedoeld voor BBC One, speelt John Cleese samen met actrice Alison Steadman die de titelrol op zich neemt. Edith is een weduwe die dagelijks bezoek krijgt van haar oude vriend en overbuurman Phil (John Cleese). Plannen om met haar te trouwen en te emigreren naar een warmer oord belanden in de ijskast als haar vijftigjarige zoon, een rol van Jason Watkins, zijn gezin verlaat en bij zijn moeder intrekt. Andere rollen zijn weggelegd voor Jessica Hynes, Anne Reid, Rosie Cavaliero, James Cosmo en Peter Egan.

,,Dit is het meest plezierige verhaal van alle scripts die ik in de afgelopen honderd jaar kreeg toegestuurd'', zegt Cleese over Edith. ,,Ik verheug me er ook weer met Alison samen te werken, dat is alweer zo lang geleden."