Johnny de Mol te gast bij primitieve stammen: 'Gaaf om zo te leven'

,,We slapen bij riviertjes op de auto in de buitenlucht, op weg naar volkeren die nog op traditionele wijze leven'', vertelt Johnny over het reisprogramma. ,,We gaan helemaal op in hun levensstijl. We slapen en eten daar en zeuren niet over het gebrek aan sanitaire voorzieningen. Het is echt back to basic en dat is vooral heel bijzonder en gaaf. Je gaat dan niet lopen zeuren. Het is gewoon een cadeautje."



,,Ik moet echt een compliment geven aan mijn gasten. Die hebben een week niet kunnen douchen en moesten eten wat de pot schaft. Ik heb geen enkele wanklank gehoord, terwijl ze op een dun matje in een tent moesten slapen om de volgende dag geitenmelk te drinken. Puurder wordt het niet. Het staat heel ver af van hoe wij hier leven."



Wat Johnny het meest is bijgebleven is dat de stammen alleen jagen op wat ze nodig hebben. Ze gaan volgens de presentator heel respectvol om met de natuur. ,,Zelf worden ze aan alle kanten bedreigd door boskap, oliemaatschappijen en hun eigen regeringen. Hun leefgebied krimpt in. Over tien jaar bestaan zulke stammen misschien niet eens meer."'