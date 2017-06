Johnny Depp: Ik ben geen acteur, ik ben leugenaar

Het gaat niet zo lekker met Johnny Depp. De vrijwel failliete acteur , die door zijn ex Amber Heard werd verlaten nadat zij hem beschuldigde van huiselijk geweld , liet op festival Glastonbury weten dat hij leugenaar van beroep is. Ook vroeg hij zich hardop af wanneer een acteur voor het laatst een president had omgebracht.

Depp hield op Glastonbury een introductiepraatje voor zijn film The Libertine uit 2004. ,,Kunnen we Trump hier naartoe brengen?", vroeg hij het publiek. ,,Ik denk dat hij hulp nodig heeft." Vervolgens vroeg hij: ,,Wanneer vermoordde een acteur voor het laatst een president?" Hij probeerde zich na de uitspraak direct in te dekken: ,,Ik wil verduidelijken: Ik ben geen acteur, ik ben leugenaar van beroep."

De acteur en gitarist van de band Hollywood Vampires - waarin hij speelt met rockgrootheden Alice Cooper en Joe Perry - refereerde volgens The Hollywood Reporter aan John Wilkes Booth, de man die in 1985 de Amerikaanse president Abram Lincoln vermoordde. Booth was acteur.