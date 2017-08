Jonge actrice wint Sylvia Kristel Award 2017

Volkszanger Frank van Etten gaat na 12,5 jaar scheiden

20 augustus Volkszanger Frank van Etten (35) - bekend van onder meer de hit Ik sta in lichterlaaie en Een lange hete zomer - gaat na een huwelijk van 12,5 jaar scheiden. Volgens Van Etten gaat het om een 'relatiebreuk in goed overleg' met zijn even oude echtgenote Irma. ,,Het is triest maar waar. We konden onze meningsverschillen echt niet meer uitpraten'', vertelt hij.