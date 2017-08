Katja Schuurman giet melk over hele lijf, Carice naast Jon Snow

Exclusief Penoza

Penoza-fans opgelet: het loeispannende vijfde seizoen gaat vanavond officieel in première in hartje Amsterdam. Natuurlijk is ster Sigrid ten Napel (Nathalie van Walraven) erbij.

Nat on fire 💦🔥 #penoza #seizoen5 #première Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Aug 2017 om 10:46 PDT

Grijp je kans! Zometeen om 19.15 is de eerste aflevering van Penoza alvast exclusief te zien op NPO3.nl! Dit wil je niet missen! 👉🏼Link in bio👈🏼 #exclusief #preview #penozav #penoza #linkinbio Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Aug 2017 om 8:49 PDT

Katja tussen de Campbell's

Katja Schuurman transformeerde voor het maandblad van collega Chantal Janzen tot een pin up-model dat tussen de blikken champignonsoep werd gezet en de opdracht kreeg een pak melk over zichzelf te gooien. La Schuurman spreekt van een te gekke shoot en laat en passant weten dat ze het magazine vooral sprak over haar eigen merk Return to Sender.

Jochem weet niet wat hij ziet

De hond van Jochem van Gelder zit volgens zijn baasje in een vrouwelijke fase. De normaal gesproken stoere Cleo gaf zich over aan haar hormonen en chilt op haar kussen in een witte tuniek.

Door pro oestrogene omstandigheden is onze stoere Cleo de komende weken te bewonderen in een gebroken wit tuniekje met mintgroen en rose motiefjes......🙈 Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Aug 2017 om 5:30 PDT

Doutzen: About last night

Doutzen en Sunnery hebben een wild jaren '80-feestje achter de rug op Ibiza. Het Friese topmodel en haar man hesen zich in strakke sportkleding, naar het thema 'Revenge of the Olympians'. De party ging de hele nacht door. ,,Thuis voordat de zon opkomt'', aldus Doutzen, die haar strakke billen verstopte in een korte glitterlegging.

About last night! Revenge of the olympians in Ibiza #backtothe80s with @iosonomariacarlaboscono 📸 @mertalas Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Aug 2017 om 6:14 PDT

Home just before sunrise 😜 #revengeoftheolympians Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Aug 2017 om 21:47 PDT

Ibiza 2017 #revengeoftheolympians @mertalas & @macpiggott 😜😜😜😜 Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Aug 2017 om 15:01 PDT

Eerste stapjes

Hoe schattig! Ferri Somogyi haalt een oude foto van zichzelf tevoorschijn. De GTST-acteur zegt op deze foto zijn eerste stapjes te zetten. ,,Mn eerste stapjes. Zeg dan 'ah wat schattig!' #bellbottomed #hoecoolisdieoutfit", aldus Ferri.

Mn eerste stapjes. Zeg dan 'ah wat schattig!' #bellbottomed #hoecoolisdieoutfit Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Aug 2017 om 10:20 PDT

Carice en Jon Snow

Ook al weten we dat Carice van Houten in de succesvolle serie Game of Thrones speelt, het is toch een apart gevoel om haar tussen de cast te zien zitten. ,,Happy days'', aldus de Hollywoodster, die Melisandre speelt, over nieuwe opnames.

Happy days Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Aug 2017 om 13:04 PDT

Happy birthday Bo

Danny de Munk deelt een foto van negentien jaar geleden, toen hij zijn pasgeboren dochter Bo in zijn armen vasthield. Vandaag is ze jarig. ,,Van harte onze Bo'', zegt de zanger.

Van harte Onze @bodemunk_ 19 Jaar 🎉🎉🎉🎉 21 Aug 1998-2017 ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Aug 2017 om 15:00 PDT

Thomas Berge

,,En toen liet ik je handjes los, en ging je voor het eerst naar school'', begint Thomas Berge zijn bericht op Instagram. Zijn zoontje begint vandaag een nieuw avontuur en daar staat Thomas echt even bij stil.

En toen liet ik je handjes los, en ging je voor het eerst naar school.. Kan me nog vaag herinneren dat ik voor het eerst naar school ging, maar weet nu heel goed hoe mijn ouders zich toen hebben gevoeld, dankbaar voor hoe jij geworden bent en dat je als je groter word juiste, wijze en goede keuzes maakt♥️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Aug 2017 om 2:06 PDT

Jeroen van der Boom

Jeroen van der Boom is op vakantie met zijn gezin en dan is een dagje Aqualand onmisbaar. Alleen treft de zanger bij aankomst van het waterpark een rij van hier tot Tokio aan...

O shit..... Een foto die is geplaatst door null (@) op 21 Aug 2017 om 2:22 PDT

Ontbijt op bed

Nicolette Kluijver legt haar gezin deze ochtend goed in de watten. Ze hoeven niet aan tafel voor een ontbijtje, want dat brengt moeders gewoon op bed! Van jus d'orange tot croissantjes, de presentatrice heeft overal aan gedacht. Dus ook aan een appeltje...

🥐🍳🍊#ontbijtopbed Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 Aug 2017 om 23:01 PDT