Kendrick Lamar grote winnaar MTV Video Music Awards

Lamar werd acht keer genomineerd voor de prijzenslag van muziekzender MTV. Naast het beeldje voor beste clip ging de Amerikaan met nog vijf andere awards naar huis. Kendrick Lamar mocht overigens de awardavond openen.

Ed Sheeran is gekozen tot beste artiest van het jaar. De 26-jarige Brit won de prijs tijdens de 34e MTV Video Music Awards. De zanger trad ook op tijdens de show met zijn hitsong Shape Of You, samen met rapper Lil Uzi Vert.

Meidenband Fifth Harmony kreeg uit handen van Paris Jackson de prijs voor beste popvideo voor de clip van hun nummer Down. Zanger en songwriter Khalid werd door het publiek van MTV gekozen tot beste nieuwkomer van het jaar.

De MTV Video Music Awards werden gepresenteerd door zangeres Katy Perry, die zelf ook optrad met haar nummer Swish Swish. De beste nieuwkomers van vorig jaar, de band DNCE met leadzanger Joe Jonas, zong samen met Rod Stewart zijn klassieke hitsong Da Ya Think I'm Sexy. Verder traden onder andere Miley Cyrus, Demi Lovato en Shawn Mendes op gedurende de drie uur durende liveshow.

De videoclip van het nieuwe nummer Look What You Made Me Do van Taylor Swift had zondagavond zijn wereldpremière tijdens de MTV Video Music Awards. De clip begint op een begraafplaats en toont het graf van Swift die vervolgens als een zombie uit haar zerk komt kruipen. De link met Michael Jackson's Thriller is snel gelegd. Vervolgens parodieert de 27-jarige zangeres beroemde scènes uit verschillende videoclips van ander artiesten.