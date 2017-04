Kijkers winden zich op over fat shaming-spel 'dik of zwanger?'

Dik of zwanger? Op sociale media is vandaag ophef ontstaan over het KRO-NCRV-programma Neem je zwemspullen mee waarin onder meer wordt geraden of een vrouw zwanger is of niet. Boze twitteraars maken melding van een bizar spelletje fat shaming .

Quote Nog pijnlijker is daar een studiospel van maken Klaas van der Eerden In Neem je zwemspullen mee gaan komieken Klaas van der Eerden en Pepijn Gunneweg de strijd met elkaar aan. Dat doen ze met wat ze noemen absurde spellen.



Halverwege de show gisteravond begon het onderdeel 'dik of zwanger?'. ,,Er is eigenlijk niets ergers dan tegen een ietwat voluptueuze vrouw zeggen: Hey, wat leuk, wanneer ben je uitgerekend? Ben je zwanger? En dat dan niet zo blijkt te zijn'', leidde Gunneweg het spelletje in. Zijn collega Van der Eerden reageerde vanaf zijn bank: ,,Dat is gênant in het echt, toch? Maar nog pijnlijker is daar een studiospel van maken'', waarna het in koor klonk: ,,Dat gaan wij nu doen! Dik of zwanger?''

Onder melancholisch trompetgeschal werd vervolgens de eerste kandidate verwelkomd die op een ronddraaiend podium werd gezet. Gunneweg probeerde een antwoord op de opmerkelijke vraag te vinden met de optie een huilende baby na te doen. ,,Dan kunnen we kijken of ze gaat lekken.''

De vrouw in kwestie bleek uiteindelijk niet zwanger, zo liet ze weten met een uitgestreken gezicht.

Vervolgens moesten teams Gunneweg en Van der Eerden raden of een man Pool of stukadoor was, Nederlander of Duitser en of de borsten van een blonde vrouw echt of nep waren.

Bodyshamen

Sinds de uitzending op NPO3 klinken vooral negatieve geluiden op Twitter. Iemand vraagt zich af of de KRO-NCRV erop gebrand is de campingzender van Nederland te worden. ,,Lekker bodyshamen met de NPO: raden of een vrouw dik of zwanger is'' en ,,Qua smakeloosheid streven ze de commerciëlen allang voorbij, met 'is zij dik of zwanger''' en ,,Wat is hier nou de echte insteek achter?'', klinkt het.

RTL-nieuwslezeres Daphne Lammers viel ook over het programmaformat met de toevoeging van de hashtag #vanmijnbelastingcenten. ,,Ik ben vooral ook zo benieuwd wat de reacties zouden zijn als #rtl dit had uitgezonden... #npo3 Hoe dan ook, ik had bijna mijn strijkbout door de tv gegooid.''

Een woordvoerster van KRO-NCRV laat weten op de hoogte te zijn van de kritiek, maar kan nog niet inhoudelijk reageren.

Het idee van Neem je zwemspullen mee, dat 304.000 kijkers trok, werd vorige zomer getest. Nadat een pilot van 3LAB succesvol was, besloot NPO3 zes afleveringen te maken.

,,Zo’n drie jaar geleden bedachten we Neem je zwemspullen mee en nu is het zover! Ons eigen programma waarbij je ‘t gegarandeerd niet droog houdt. Alleen al de show-opening met onze 12 koppige band is er een die van onze bucketlist kan. Verder vertellen we niet wat we gaan doen'', lieten Gunneweg van Van der Eerden eerder los.

Volledig scherm Het team van Neem je zwemspullen mee. © NPO