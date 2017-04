Kim Feenstra wordt vaste fotograaf bij de Wendy

In het RTL4-programma Het Perfecte Plaatje ontdekte Feenstra haar passie voor fotografie . Ze bereikte daarin de finale en dat was reden voor de redactie van de Wendy om haar te vragen verschillende BN'ers op de gevoelige plaat vast te leggen. ,,De sexy en spannende manier waarop zij topacteurs voor de camera verleidt, is van internationale klasse", wordt het 31-jarige model toegejuicht in een persbericht.



Feenstra is blij met haar nieuwe klus: ,,Fotografie geeft me iets heel moois; ik ontdek mijn passie, iets waar ik trots op kan zijn. Door het fotograferen leer ik zo veel over mezelf." De brunette denkt dat ze door haar roerige leven nog gepassioneerder is over het maken van foto's. Ze doelt onder meer op haar vriend Joshua, die in 2008 door een steekpartij om het leven kwam. ,,Zonder al het drama in mijn leven, had ik nooit zo’n drive gehad."