Kim K. onder vuur om pillenreclame

Danser Timor Steffens maakt acteerdebuut

13 april Danser Timor Steffens maakt binnenkort zijn acteerdebuut. Hij zal dit najaar te zien zijn in de nieuwe Nederlandse bioscoopfilm Shake it Off, zo maakte producent AM Pictures vandaag bekend. Zijn tegenspeelster is Robin Martens, vooral bekend van haar rol in de soap GTST.