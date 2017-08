Kinderen zorgen ervoor dat Ali B ontspant op vakantie

Ali B geniet van zijn gezin in een vakantiehuis in de Algarve in Portugal.



Hoe laat ging de wekker?

,,Al om tien over zes. Ik had wat werktelefoontjes. Ik moest in mijn onderbroek op het balkon staan bellen, om het huis niet wakker te maken."



Er zijn geen paparazzi daar?

,,Nee, we zitten heerlijk afgelegen. Ik kan gewoon in mijn blootje in het zwembad springen als ik daar zin in heb, haha."



Maar je moet dus wel een beetje werken?

,,Ja, maar dat heb ik er zeker voor over. Mijn zomersingle met RedOne Voy A Bailar wordt veel gedraaid."