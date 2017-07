Kippenvel: 65.000 Green Day-fans zingen Bohemian Rhapsody

Hoe het klinkt als 65.000 wachtende Green Day-fans een megahit van Queen zingen? Nou, zo. In Hyde Park zat de stemming tijdens het festival British Summer Time er zaterdag vroeg in. Massaal werd Bohemian Rhapsody (uitgebracht in 1975) ingezet.