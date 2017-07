Kledingzaakje Virginia Rens weer open na bezoek deurwaarder

Vanmiddag gingen de deuren weer open. ,,Foutje bedankt! We zijn weer open en de koffie staat klaar'', laat Virginia via Facebook weten.

Peter Jan en zijn vrouw en hun managers wilden gisteren onder geen beding commentaar geven op de kwestie. Ook vandaag was het stel niet bereikbaar voor een reactie. ,,Ik heb er op dit moment geen informatie over", laat Bianca Otten van managementbureau Boekerz namens het echtpaar weten. De Telegraaf meldde recent dat er een schuldeiser is die nog geld van Rens krijgt. Of deze persoon indirect verantwoordelijk is voor de sluiting van de winkel is onbekend.