Koningin Máxima bezoekt opnieuw zieke vader in Buenos Aires

De Argentijnse televisiezender Todo Noticias filmde de aankomst van de koningin, die werd begeleid door Nederlandse beveiligers. Máxima was het afgelopen weekeinde al 24 uur bij haar vader. Ze kwam zaterdag in haar geboorteland aan en vertrok zondag weer, zo berichtten Argentijnse media die haar voor de deur van Fundaleu opwachtten.



De kliniek is gespecialiseerd in de behandeling van leukemie, de ziekte waaraan Jorge Zorreguieta al enkele jaren lijdt. Ook in 2014 verbleef hij langere tijd in Fundaleu, dat zich in dezelfde straat bevindt als zijn appartement.