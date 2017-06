Koningspaar mag langer met paus praten dan Trump

Naast de audiëntie bij de paus bestaat het staatsbezoek aan Vaticaanstad aan een kijkje in de Friezenkerk, een audiëntie bij kardinaal Parolin en het ontvangen van een bevelhebbersstaf, die wordt toegeschreven aan Vader des Vaderlands Willem van Oranje. Katholieke Spanjaarden hebben de staf in 1574 buitgemaakt op de Nederlandse opstandelingen bij de Slag op de Mookerheide. De baton bleek de afgelopen eeuwen in archieven van een Spaanse jezuïetenorde gelegen te hebben en wordt door hen nu in bruikleen gegeven aan Nederland. Volgend jaar is de staf te bewonderen in het nationaal militair museum in Soesterberg.



Vanmiddag vervolgen Willem-Alexander en Máxima hun vierdaagse staatsbezoek aan Italië. In de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Rome ontvangen ze leden van de Nederlandse gemeenschap in Italië, daarna vliegen ze door naar Milaan. Daar ontmoeten ze de burgemeester voor het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci, bezoeken ze een slow cooking-evenement, bekijken ze een voetbalclinic met Clarence Seedorf, Edgar Davis, Aron Winter en Pierre van Hooijdonk en schuiven ze aan bij een handelsdiner.



Morgen worden de staatsbezoeken afgesloten in Milaan.