Laatste foto's Marilyn Monroe onder de hamer

De foto's werden gemaakt door fotograaf George Barris in opdracht van Cosmopolitan in juni 1962, enkele weken voor het overlijden van de actrice begin augustus. De meer dan 150 originele afbeeldingen komen grotendeels uit de collectie van een verzamelaar, die ze in de jaren tachtig had gekocht van Barris.

,,Je kan aan deze foto's, die zo open en eerlijk zijn, zien dat ze George Barris echt vertrouwde", zegt Dean Harmeyer van Paddle8 tegen Vanity Fair. ,,Marilyn was een van de meest gefotografeerde vrouwen in die tijd. Ze hield van de camera, de camera hield van haar. Het is te zien dat ze echt op haar gemak was. Op veel foto's is te zien dat hij haar op een onbewaakt moment heeft gevangen", aldus de specialist van het veilinghuis.