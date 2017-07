Lady Gaga haalt ook uit naar Trump

Update Kledingzaakje Virginia Rens weer open na bezoek deurwaarder

15:09 Het kledingwinkeltje dat Virginia, de 42 jaar jongere echtgenote van oud-presentator Peter Jan Rens (66), onlangs in Leerdam is even dicht gesloten geweest. Volgens lokale media bracht een deurwaarder gisteren onder politiebegeleiding een bezoek aan de zaak aan de Vlietskant in het Zuid-Hollandse stadje.