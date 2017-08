Lange Frans: Tijd van feesten is voorbij

Wat doe jij vandaag?Bij afwezigheid van Angela en Vincent bellen we elke dag een BN’er met de vraag wat zijn of haar plan voor de dag is.

En wat doe jij vandaag?

Lange Frans gaat mountainbiken met zijn zoontje Willem.

Hoe laat ging vanochtend de wekker?

Die ging niet, want ik heb nog lekker vakantie. Mijn zoontje is vandaag bij me, dus wij kwamen gewoon uit bed toen we daar zin in hadden.

Mag hij kiezen wat jullie gaan doen vandaag?

Ja, en dat wordt sowieso mountainbiken. Dat doen we deze vakantie heel veel. Dus als je een mountainbikepad tegenkomt in het bos, is de kans groot dat wij voorbij racen.

Kun je hem bijhouden?

Ja hoor, we zijn allebei beginners. Maar we worden met de meter beter.

Was je toe aan vakantie?

Ik moet toegeven dat ik voor het eerst in jaren echt afgeteld hebt naar de vakantie. Ik ben enorm blij dat ik zoveel mag optreden, vaak zo’n vier keer per week, maar het kost natuurlijk wel veel energie. Ik heb nog geen seconde spijt gehad dat ik tweeënhalve week helemaal vrij heb gepland.

Ben je ook nog weggeweest?

Ja, een week naar Ibiza. Daar kom ik al zo’n veertien jaar. Ik ben al op heel veel plekken geweest, maar Ibiza blijft voor mij echt de ideale vakantiebestemming. De kinderen hebben het er leuk, de zon schijnt en het is niet zo ver vliegen.

En pak je dan nog een feestje mee?

Nee hoor. Dat was vroeger zo, maar die tijd is inmiddels voorbij.

