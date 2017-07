Lange rijen met U2-fans voor Johan Cruijff Arena

Op Twitter delen aanwezigen foto's van lange rijen wachtende U2-fans. Al aan het einde van de ochtend verschenen op social media de eerste plaatjes met vroege vogels bij de Arena. Veel fans delen herinneringen aan het concert van U2 in de Kuip dertig jaar geleden. Op 11 juli 1987 deed de band het stadion in Rotterdam aan tijdens de tournee rond de release van het album The Joshua Tree. Dit jaar toert de groep rond zanger Bono de wereld over met een show waarin ze dat album in zijn geheel live ten gehore brengen.

Glimp

Volgens AT5 is het ook al sinds vroeg in de ochtend druk voor het Amstel Hotel in de hoofdstad. Daar wachten fans geduldig in de hoop een glimp van hun idolen op te vangen.



De muzikanten doken gisteren onverwacht op in het Westerpark, waar ze in select gezelschap in de Gashouder een mini-concert gaven en opnames maakten voor een nieuwe videoclip.



Ook zondag staat U2 in de Arena. Beide shows zijn uitverkocht.