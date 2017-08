'Lekker op de fiets naar eerste repetitiedag nieuwe musical'

wat doe jij vandaag?Bij afwezigheid van Angela en Vincent bellen we elke dag een BN’er met de vraag wat zijn of haar plan voor de dag is.

Acteur William Spaaij heeft zijn eerste repetitie voor de musical Was getekend, Annie M.G. Schmidt

Hoe laat ging vanochtend de wekker?

,,Om half negen. Daarna kon ik lekker op de fiets naar de eerste repetitiedag, want die is gewoon in Amsterdam."



Ben je zenuwachtig?

,,Nou, niet meer zo erg als vroeger. Inmiddels zit ik toch al zo’n 13 jaar in het vak. Maar je ontmoet wel voor de eerste keer de club mensen waarmee je minstens een jaar onder de pannen bent."



En vanavond een drankje ter afsluiting?

,,Waarschijnlijk wel, maar daarna ga ik lekker burgerlijk naar huis hoor! Hopen dat mijn wederhelft lekker voor me gekookt heeft."



Je hebt net 2,5 maand vakantie gehad, hoe was dat?

,,Daar heb ik enorm van genoten. Ik had al tien jaar geen lange vakantie gehad. Ik ben onder andere naar New York geweest, waar ik verschillende broadwayshows heb gezien. Dat was enorm inspirerend. En ik heb deze maanden veel tijd gemaakt om bij familie en vrienden te zijn."



Was dat hard nodig?

,,Een beetje. Soms verzuip je even in je werk. Maar ik houd altijd wel veel contact, hoor."