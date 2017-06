Lion King cast verrast 500.000ste bezoeker aan huis

De 500.000ste bezoeker van de musical The Lion King werd door de cast in levenden lijve thuis verrast. Gelukkige Gerard van der Mijl uit Rotterdam mag samen met zijn vrouw een reis naar New York maken en daar ook nog eens een Disney-musical naar keuze bezoeken op Broadway. The Lion King is onlangs verlengd en nog minimaal te zien tot februari 2018 in het Circustheater in Den Haag.