Lucky TV drijft in DWDD spot met coupe Matthijs van Nieuwkerk

Kensington staat volgend jaar in de Amsterdam Arena

19:03 Kensington staat volgend jaar in de Amsterdam Arena, dat blijkt uit een foto die rondgaat op Twitter. Volgens een poster in een abri geeft de Utrechtse rockband op 14 juli 2018 een concert in het stadion. Dit jaar staat de groep al vijf keer in een uitverkocht Ziggo Dome.