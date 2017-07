Luistercijfers Qmusic dalen na break-up Mattie en Wietze

De spraakmakende break-up tussen Mattie en Wietze heeft een flinke invloed op de luistercijfers van de zender. In mei ging het tweetal met ruzie uit elkaar. Mattie besloot de Qmusic-ochtendshow te blijven maken, terwijl Wietze met hem een overstap wilde maken naar Talpa Radio om de ochtendshow op SkyRadio te gaan maken. Mattie heeft nu vakantie, Wietze meldde zich ziek.

Het nieuwe marktaandeel van Qmusic - gemeten van half mei tot begin juni - is 8,9 procent, dat is 0,9 procent minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Q blijft de vierde zender van Nederland, het verschil met marktleider Radio 538 loopt wel op. Met 13,1 procent marktaandeel noteert het de hoogste score ooit. Wekelijks luisteren er ruim 3,6 miljoen mensen naar die zender.