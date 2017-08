Madonna maakt entree op paard op extravagant verjaardagsfeestje

Video Clash tussen Paay en Maassen en meer geruchtmakende DWDD-fragmenten

14:01 Op verzoek van presentator Matthijs van Nieuwkerkย wordt het seizoen van De Wereld Draait Door korter.ย Vanaf volgend jaar stopt het tv-programma in april in plaats van halverwege mei en begint het later in het najaar. Daarmee zijn er minder uurtjes waarin Van Nieuwkerk elke werkdag voor het eten voor miljoenen huishoudens de dag doorneemt. Wij zetten tien memorabele DWDD-fragmenten voor je op een rijtje.