Maria Kraakman wil na zware rollen wel in een romcom

Een van haar regisseurs vergeleek actrice Maria Kraakman, hoofdrolspeelster in de openingsfilm In Blue van Film by the Sea, ooit met een Stradivarius. ,,Een mooi compliment. Het klinkt toch beter dan een plastic blokfluit?’’

Hoewel zij diverse prestigieuze prijzen – een Gouden Kalf (Guernsey) en de Theo d’Or (Orlando) – voor haar werk heeft gewonnen, behoort Maria Kraakman niet tot het legioen Bekende Nederlanders dat regelmatig in praatprogramma’s opduikt of in commerciële romantische komedies.

Toneelliefhebbers kennen de 42-jarige actrice vooral van Toneelgroep Amsterdam, waar zij een vaste kracht is. Fijnproevers met een filmvoorkeur waarderen haar voor haar rollen in arthousefilms als Îles flottantes, My Queen Karo, Guernsey en Schneider vs. Bax.

Licht en luchtig bioscoopvermaak komt voorlopig niet op haar palmares voor. ,,Soms zeg ik gekscherend tegen mijn vriend dat ik geen vrouwen meer wil spelen die weinig zeggen en de hele tijd uit het raam zitten te staren. Ik word wat film betreft vaak geassocieerd met zware vertolkingen. Dat kleeft kennelijk aan mij. Terwijl ik op het toneel best lichtere stukken heb gespeeld. Om de een of andere reden word ik niet benaderd voor romantische komedies. Terwijl dat ik best zou willen doen.’’

Aanrijding

Ook haar nieuwe film In Blue, geregisseerd door Jaap van Heusden (Win/Win, Het Offer), is niet bepaald een dijenkletser. Kraakman speelt daarin de stewardess Lin die tijdens een vlucht te maken krijgt met een bevalling die van grote invloed is op haar gemoedstoestand. Ze bouwt vervolgens een band op met een vijftienjarige dakloze jongen uit Boekarest die zij na een aanrijding met haar taxi niet uit haar hoofd kan zetten.

,,Lin is een vrouw die haar identiteit ontleent aan haar werk’’, zegt Kraakman in een restaurant in Amsterdam-Noord, dat wordt uitgebaat door haar broer. ,,Daar haalt zij haar eigenwaarde uit. Als zij na het ongeluk die jongen ontmoet, bloeit bij haar een verantwoordelijkheidsbesef op. Hun relatie is niet seksueel getint, maar is op een bepaalde manier toch romantisch. Het hoe en waarom van haar handelen wordt niet meteen duidelijk. Maar zo zit de werkelijkheid ook in elkaar. Over het echte leven zijn op het moment zelf geen conclusies te trekken. Dat kan pas achteraf.’’

Zelf heeft Kraakman in haar persoonlijke leven de afgelopen jaren ook het een en ander meegemaakt. Haar relatie met collega Dragan Bakema kwam tot een einde. Kraakman, die zelf na een ingreep geen kinderen kon krijgen, accepteerde het zelfs dat haar toenmalige partner een kind bij een ander had verwekt. Toen zij verliefd werd op een andere collega, de tien jaar jongere acteur Vincent van der Valk (hoofdrolspeler in de bekroonde film Gluckauf), verbrak zij de relatie.

Over deze periode in haar leven wil Kraakman niet meer uitweiden. ,,Ik heb een keer in een interview alles verteld. Dat is voor mij genoeg. Ik krijg soms een verzoek om in een programma te gaan zitten als vrouw die zelf geen kinderen kan krijgen. Daar heb ik geen zin in. Waarom ik het die ene keer wel allemaal tot in detail heb verteld? Goede vraag. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Maar ik heb er geen spijt van.’’

Dat zij weer een relatie heeft met een collega is vermoedelijk geen toeval. ,,Door ons vak begrijpen we elkaar goed. Als een van ons een afwezige indruk maakt vanwege een rol is dat geen probleem. Bovendien vind ik hem heel goed. Ik denk niet dat ik een verhouding kan hebben met iemand die ik niet goed in zijn vak vind. Van beroepsnijd is bij ons geen sprake.’’

Zelf wordt Kraakman enorm gewaardeerd door de mensen met wie zij werkt. Filmregisseur Nanouk Leopold vergeleek haar ooit met een Stradivarius. ,,Dat is toch een mooi compliment?’’, stelt Kraakman vast. ,,Het klinkt toch beter dan een plastic blokfluit?’’

De agenda van de actrice zit de komende maanden tjokvol. Voor Toneelgroep Amsterdam is zij het komende seizoen in zes producties te zien, waaronder veel werk van Louis Couperus. Maar voor Film by the Sea maakt zij graag een paar dagen vrij. Het festival heeft zij nog nooit bezocht. ,,Maar ik heb er goede dingen over gehoord. Ik kijk er echt naar uit om vrijdag de opening bij te wonen.’’