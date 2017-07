Martijn Krabbé: Amanda deed 20 jaar haar best van me af te komen

Toch hielden de twee veel van elkaar. De romantisch ingestelde zoon van Jeroen Krabbé kwam met vioolmuziek en rozen, waarna Amanda geen nee kon zeggen op een huwelijk. Vijf jaar later volgde echter de eerste scheiding, plus een verzoening. ,,Kort daarna werd ons oudste kind geboren. En toen - tijdens een van de vakanties die we samen doorbrachten, omdat we elkaar niet aan een ander gunden - werd ons tweede kind verwekt. Een toevalstreffer. Op dat moment besloten we het toch maar weer samen te proberen en zijn we in 2005 voor een tweede keer getrouwd.''