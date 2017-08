Marwan Kenzari in de race voor rol van Jafar in Aladdin-film

Kenzari was eerder deze zomer te zien in de Tom Cruise-film The Mummy en speelt later dit jaar in de remake van de Agatha Christie-roman Murder on the Orient Express. In deze film zijn ook sterren als Johnny Depp, Kenneth Branagh en Judi Dench te zien.



Disney maakt momenteel live action-versies (nieuwe films met menselijke acteurs) van een aantal grote animatiehits. The Jungle Book en Beauty and the Beast waren afgelopen jaar al grote successen. Aladdin vertelt het verhaal over een arme jongen die om de liefde van een prinses te winnen op zoek gaat naar een wonderlamp die al zijn wensen kan vervullen.



De animatiefilm was in 1992 een enorme hit, onder meer door de stem van Robin Williams als de Geest. Deze rol wordt in de nieuwe versie vertolkt door Will Smith. Schurk Jafar is een van de meest memorabele Disney-personages van de afgelopen decennia.