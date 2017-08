'Michelle Obama te zien in doorstart van tv-komedie Will & Grace'

De serie Will & Grace ging over de vriendschap tussen een succesvolle homoseksuele advocaat (Eric McCormack) en zijn neurotische beste vriendin (Debra Messing). De reeks liep tussen 1998 en 2006 acht seizoenen en won tientallen prijzen, waaronder een aantal Emmy's.

Will & Grace was in het Amerikaanse medialandschap baanbrekend omdat een homoseksuele man zo'n prominente hoofdrol had. Toen het Witte Huis zich onder president Obama uitsprak vóór een invoering van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in de VS, refereerde vicepresident Joe Biden ook expliciet aan de serie.