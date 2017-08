Miljuschka voelt zich een kind en met wie drinkt Dionne een cocktailtje?

Met wie borrelt Dionne?

Veel horen we niet meer over de vermeende liefdesrelatie van de vrijgezelle nieuwslezeres Dionne Stax en de getrouwde RTL-presentator Humberto Tan. Maar met wie ze dan een cocktailtje drinkt aan het strand van Montenegro aan de Adriatische zee? Kennelijk niet met Tan! Uit eerdere foto's van haar vakantie blijkt dat ze er waarschijnlijk met een goede vriendin is.

Fijn weekend! #montenegro Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Aug 2017 om 1:32 PDT

Bij de beroemde Tara brug in het noorden van Montenegro hangen tegenwoordig 'ziplines'. We konden het niet laten... @rosalie_moorman #durmitornationalpark #montenegro Een foto die is geplaatst door null (@) op 15 Aug 2017 om 23:24 PDT

Wes heeft al twee supporters

Wesley Sneijder staat sinds kort onder contract bij voetbalclub OGC Nice in Frankrijk en daar heeft hij hoe dan ook nu al twee supporters: zijn zoontje Jessey (10) - uit een eerder huwelijk - en de bijna 2 jaar oude Xess Xava die hij kreeg met zijn huidige vrouw Yolanthe.

My smallest biggest supporters! 😍😍 #lovethem Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Aug 2017 om 1:37 PDT

Katja doet geheimzinnig

Katja Schuurman reist door de republiek Equador in het noordwesten van Zuid-Amerika. Wat ze daar doet laat ze ietwat geheimzinnig in het midden. Vermoedelijk is ze daar voor haar initiatief Return to Sender dat armoede helpt bestrijden door kleinschalige producenten in de armste gebieden van de wereld te steunen. Die worden vervolgens in Nederland verkocht. Op de website van RTS is te lezen dat de nieuwe collectie medio september zal worden gelanceerd.

#ecuador (En waarom ik hier ben, vertel ik later!) (@returntosender_nl 😉) Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Aug 2017 om 22:38 PDT

Miljuschka's donutjump

Tv-kok Miljuschka Witzenhausen (32) is volgens eigen zeggen in Spanje 'het kind in zichzelf' aan het ontdekken. Dus sprong ze in een enorme opblaasdonut in haar privézwembad.

Ik ben nog steeds een kind #donuttime #innerchild #swimmingpool #haarindewarrie Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 6:19 PDT

Heleen doet het weer

Schrijfster Heleen van Royen (52) is niet alleen bekend van haar romans, maar ook door haar behoorlijk pikante selfies waarop de afgelopen jaren meer dan eens edele delen en zelfs een gebruikte tampon te zien waren. Vandaag houdt ze het nog best netjes met een in de spiegel genomen foto. Heleen heeft een relatie met de 22 jaar jongere Bart Meeldijk.

Goodmorning from Groenlo #mirrorselfie #fitafterfifty #fitbit #blackandwhitephoto #haveaniceday Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Aug 2017 om 1:01 PDT

Arie voelt zich gelukkig

Presentator en sportschooleigenaar Arie Boomsma (43) is vandaag op de kop af twee jaar getrouwd met zijn grote liefde: de 25-jarige Romy. Arie en Romy kregen in februari 2016 dochtertje Bobby Jo. Zij krijgt een broertje, schreef Arie's vrouw recent bij een foto waarop ze haar handen voor haar buik gevouwen heeft. Arie en Romy trouwden in augustus 2015. Op dat moment was Romy zwanger. Arie kwam overigens ook nog met een leuke foto van zijn ouders op de proppen.

Twee jaar getrouwd. Zo ontzettend blij bij haar te mogen horen. Mijn liefde. Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Aug 2017 om 0:42 PDT

Mijn ouders, de reizigers. 💕 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 12:56 PDT

Sylvie bij aanstaande man

Sylvie Meis werd onlangs ten huwelijk gevraagd door haar schatrijke nieuwe vriend Charbel Aoud: een zakenman uit Dubai. Meis woont nog steeds in de Duitse stad Hamburg, maar ze gaat natuurlijk regelmatig op bezoek bij haar aanstaande die zich heeft gespecialiseerd in het recyclen van wc-afvalwater uit kantoorgebouwen. Ook nu is Sylvie weer in Dubai te vinden, zo laat ze weten. Het wordt het tweede huwelijk van La Meis: van 2005 tot 2013 was ze getrouwd met voetballer Rafael van der Vaart. Het huwelijk van Rafael en Sylvie klapte begin 2013. Een trouwdatum is nog niet bekend.

☕️Work&Snack #Dubai #mydubai #coffeefix #cokezero #toomuchcaffeine 🙈😄❤ @meis_enterprise Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 7:23 PDT

Alex' sexy vakantiefeitjes

Alex Klaasen zet al een tijdje veel voedsel gerelateerde foto's op sociale media, maar volgens de acteur-cabaretier doet hij er echt alles aan om alle ingenomen calorietjes weer weg te trainen. Hij verblijft momenteel in Italië en daar werkt hij zich kennelijk ook nog in het zweet. Hoe? Hij toont dat met een veelzeggende foto met de hashtags #sextholidayfacts en #lekkerhijgen.

Kijk. Ik post veel over eten. Weet ik ook heus wel. Leek me wel zo sympathiek om ook even te laten zien hoe ik 't verbrand. Maar Jack Sausage en Jorammeke kunnen d'r ook wat van zeg. #killerbody ##sexyholidayfacts #kettlebelltegoed #lekkerhijgen Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 12:02 PDT

Laura beantwoordt vragen

Laura van Kaam (19), die in 2013 The Voice Kids won, is begin deze maand ontslagen uit een kliniek waarin ze werd opgenomen vanwege een zware depressie. Op Instagram roept ze haar volgers op haar vragen te stellen. Die wil ze op termijn beantwoorden in een zelfgemaakt filmpje. Laura heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze worstelt met psychische problemen. Ze voelt zich inmiddels weer goed en wil snel weer aan het werk.

Jetteke geniet

Jetteke van Lexmond, de zus van RTL-presentatrice Lieke, is met haar gezin neergestreken in Zanzibar: een eiland aan de oostkust van Afrika. Ze vond er een aardig etablissement aan het strand - The Rock Restaurant - waar Jetteke even fijn reclame voor maakt op Instagram. Of het gezin er een gratis etentje aan overhield is onbekend.

This restaurant was special, if you visit Zanzibar, make sure you have a reservation ✨ Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Aug 2017 om 22:38 PDT

Pauline trots op premature baby

Pauline Wingelaar (30), die negen jaar geleden nationale roem vergaarde dankzij de RTL-realityserie Echte Gooische Meisjes, is superblij met haar veel te vroeg geboren kindje dat gisteren was uitgerekend. Begin juli beviel ze in de Italiaanse stad Lucca, zeven weken eerder dan gepland, van zoontje Diederik. Het jongetje werd onlangs per ambulance vanuit Italië naar Nederland gebracht. Pauline is getrouwd met Harmen Bisschop van Tuinen. Samen hebben ze al een zoontje: Reinier (2015).