Miljuschka Witzenhausen deelt liefde voor haar moeder vanuit Spanje

Vanuit de badplaats Sitges in Cataloniƫ deelt de food-deskundige een Spaans recept waarbij ijs uit een citroen, sinaasappelschil of kokosschil gegeten wordt. ,,Mijn ultieme vakantieherinnering'', aldus Miljuschka. ,,Vroeger als ik met mijn moeder met de auto in Spanje aankwam, was dit het eerste wat we bestelden. Nu geef ik het door aan mijn kids. Dat is wat eten is, herinneringen delen via smaakpapillen'', gaat ze verder bij de instagramfoto waarop haar kinderen de lekkernij leeglepelen. Daarbij de hashtags 'liefde voor mijn moeder', 'viva EspaƱa' en 'you scream icecream we all scream for icecream'.



Fans van de brunette reageren dat ze het mooi vinden dat ze tradities doorgeeft. Iemand maakt ook de verwijzing naar Judas, het boek dat Astrid schreef over haar leven met een criminele broer. ,,Fijn dat je ook deze herinneringen hebt'', reageren Miljuschka's volgers opgelucht.