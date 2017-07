Moeder Isolde van meidentrio OG3NE overleden

De familie maakte recent bekend dat Isolde was gestopt met alle behandelingen tegen een zeer zeldzame vorm van botkanker met lastig te behandelen uitzaaiingen in haar hoofd. ,,Hoe moeilijk het ook is, het is haar beslissing en leven'', vertelde de zussen in een reactie op dat besluit. Na het Eurovisie Songfestival in de Oekraïnse stad Kiev - waar OG3NE uiteindelijk elfde werd met het aan hun moeder opgedragen nummer Lights and Shadows - begon Isolde Vol direct aan een heftige bestralingskuur die nodig was omdat bestaande tumoren waren gegroeid en er een nieuwe was ontstaan. In een officiële verklaring van het OG3NE-management werd media juni gesteld: 'De complicaties en kwaliteit van leven hebben Isolde uiteindelijk doen besluiten de noodzakelijke behandeling te staken. De tijd die haar rest wil zij graag met haar geliefden doorbrengen zonder de kans op verdere complicaties. Haar verdere ziekteproces is momenteel moeilijk te voorspellen'.

Risico's

Isolde Vol onderging de afgelopen jaren meerdere ingrepen. Zo werd ze twee keer geopereerd en twee maanden lang bestraald in Parijs. Haar echtgenoot Rick vertelde recent aan deze site: ,,Aanvankelijk waren de vooruitzichten na de eerste behandelingen goed. Maar we wisten ook dat er risico’s waren. Van heftige ingrepen in een kwetsbaar en ingewikkeld gebied als je hoofd word je immers nooit beter. We zagen de toekomst aanvankelijk best positief in, maar na die behandelingen verliep het herstel tragischer dan verwacht. De eerst nog zoete prognose bleek een bittere pil. Zo is mijn vrouw verlamd geraakt, kan ze niet meer goed lopen en is het voor haar lastig om zelfstandig dingen te doen.’’



Rick Vol (54) vertelde dat er nieuwe tumoren waren gevonden. ,,Zelfs op een plek die niet te behandelen is. Zo zit er een tumor middenin haar hoofd. De naarste plek die je maar kan bedenken.'' Rick wilde zich medio mei niet aan prognoses wagen. Wel benadrukte hij dat 'bepaalde regelingen zijn getroffen’. Doelend op zijn vrouw, zonder in details te treden: ,,Als zij niet meer wil of kan, moet duidelijk zijn wanneer het zou kunnen stoppen. Daar nu al over praten is heftig. Met het einde bezig zijn, terwijl je nog zo jong bent. Maar het moet.''