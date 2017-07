Mogelijke 'gevangene' R. Kelly: Ik ben gelukkig

Britse acteur ontsnapt aan dood na hachelijk avontuur op Thais eiland

10:36 De Britse acteur Paul Nicholls, vooral bekend van zijn rol uit de soapserie EastEnders, is zwaargewond geraakt tijdens een vakantie in Thailand. Nicholls (38) overkwam een bijna noodlottig ongeluk na het maken van een selfie. Hij viel, kwam in een waterval terecht en wachtte vervolgens drie dagen op hulp.