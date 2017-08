Mötley Crüe-drummer betrapt tijdens seks op vliegtuigtoilet

winnares The Voice Kids Depressieve Laura zat twee keer in crisisopvang voor eigen veiligheid

16:44 Laura van Kaam (19), die in 2013 The Voice Kids won, heeft vandaag in een persoonlijk YouTube-filmpje openhartig verteld over de depressies die haar het leven al langere tijd zuur maken. Volgens de jonge zangeres is ze in totaal drie keer opgenomen geweest waarvan twee maal in een zogenoemde crisisopvang. ,,Dat zat ik voor mijn eigen veiligheid.''