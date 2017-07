'Mr. Big': Sex and the City achtervolgt me

Chris Noth voelt zich achtervolgd door zijn personage 'Mr. Big' uit de populaire serie Sex and the City . De 62-jarige acteur zegt tegen Daily News dat hij nooit had gedacht dat de serie zo succesvol zou worden en zo belangrijk voor zijn loopbaan.

,,Het is een fenomeen dat ik niet had verwacht", zegt Noth die nog regelmatig herkend wordt om zijn rol. ,,Ik was in Budapest voor opnamen en daar keken ze naar Sex and the City. Ik dacht: jongens, die serie is al tien jaar afgelopen!"

Sex and the City gaat over het leven van vier jonge vrouwen in New York. De serie werd in 1998 voor het eerst uitgezonden in de VS door HBO en werd al snel een begrip. In Nederland werd de serie uitgezonden op Net5 en RTL8. In 2004 werd het zesde en laatste seizoen uitgezonden. In 2008 en 2010 volgden nog twee speelfilms.

Chris Noth speelde na Sex and the City mee in de populaire serie Law & Order: Criminal Intent en The Good Wife. ,,Al blijft de geur van Sex and the City altijd om me heen hangen.''

