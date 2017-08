Mysteryland stevent af op bezoekersrecord

Organisator ID&T heeft voor de zondagse slotact Armin van Buuren gestrikt. De DJ maakt na tien jaar afwezigheid weer zijn opwachting op het oudste dancefestijn van Nederland. ,,Het is een festival dat ik zelf als fan ook zou willen bezoeken”, stelt Armin van Buuren die dit jaar op geen enkel ander festival in Nederland draait. ,,Ik heb er nog nooit afgesloten, dus dat maakt het extra bijzonder voor me. Toen de vraag kwam of we gezamenlijk een eindshow konden ontwikkelen, hoefden ze die geen twee keer te stellen. Met het creatieve team van Mysteryland hebben we in de afgelopen weken gewerkt aan een spektakel met vuurwerk, lasers en andere specials effects. Ik kijk er nu al naar uit en vind het eigenlijk jammer dat het slechts éénmalig is. Maar ja, ook dat maakt Mysteryland uniek.”