Nederlandse Nikkie doet make-up van realityster Kim Kardashian

Nikkie Tutorials, de artiestennaam van De Jager, reisde naar Los Angeles en had daar in het diepste geheim een ontmoeting met de 36-jarige Kim Kardashian. De realityster had, voordat Nikkie met haar de slag ging, eerst zelf haar gezicht opgemaakt. Vervolgens ging Nikkie - die alleen al op Instagram 8 miljoen volgers heeft en op filmkanaal YouTube bijna 7,3 miljoen - aan de slag met de rechterzijde van Kims gelaat. Of ze ook de andere kant mocht doen is nog niet bekend.

De echtgenote van rapper Kanye West was behoorlijk onder de indruk van de visagiekunsten van Nikkie. Wat de in 1994 in Brabant geboren Nederlandse had gedaan vond ze stukken beter dan haar eigen, meer basic handwerk. Op Instagram is te zien dat de dames het erg gezellig hadden tijdens de make-upsessie. In een aantal korte Instagram Story-filmpjes zijn de twee gierend van het lachen te horen.

Nikkie de Jager liet naderhand weten hoe geweldig ze haar samenwerking met Kim had gevonden. Met tranen van geluk: ,,Dit was zo'n surrealistische ervaring. Ik heb Kim op een heel andere manier leren kennen. Ze is in werkelijkheid heel bescheiden en staat met haar beide benen op de grond.'' De make-upartieste is dankbaar voor de mogelijkheden die ze krijgt. En ze gelooft eigenlijk nog steeds niet dat ze aan Kim mocht zitten. ,,Kan iemand me knijpen?''

