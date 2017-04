Nicolette 'sliert' met Sergio en Monique Smit onder het mes

Monique in de lappenmand

Monique Smit doet het voorlopig rustig aan, omdat vandaag in het Amsterdamse BovenIJ ziekenhuis haar keelamandelen zijn verwijderd. Vriend Martijn en zoontje Noah kwamen natuurlijk even op bezoek bij de Volendamse. En Noah vond de ijsjes, bedoeld om Monique's keel te smeren, niet te versmaden. De operatie is overigens geslaagd, aldus de zus van Jan.

Vandaag mijn keelamandelen verwijderd, voorlopig dus even een paar weken rust houden en veel ijsjes eten! Noah vindt ze ook lekker ☺👩🏼‍⚕️🏥 Tot snel!😘 #lachenalseenboermetkiespijn #operatiegeslaagd Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 11:17 PDT

Zusjes Cabau aan de zwier

Xelly Cabau is momenteel in de Turkse stad Istanbul waar haar zus Yolanthe en haar man Wesley wonen. En de dames hebben het, zo blijkt uit een zonnige foto, prima naar hun zin. Het werd door iemand gefotografeerd in een goed gepoetste rode sportwagen. Of de bolide van Yo is, is onbekend. 'Roadtripping with tha sistaaa', aldus Xelly die plaatsnam achter het stuur.

Roadtripping with tha sistaaa👭 Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 10:45 PDT

Nicolette doet het met...

Presentatrice Nicolette van Dam vindt het zelf eigenlijk ook een tikkeltje pikant: een spaghettisliert eten met niemand minder dan de Nederlandse sterrenkok Sergio Herman. ,,Oei'', aldus de blondine. In het ultrakorte filmpje van het romantische pastamoment schenkt Van Dam ook nog een scheut olijfolie over de deegwaren heen. Het opmerkelijke samenzijn was overigens voor een Linda-fotoshoot.

Oei... Spaghetti eten met @sergioherman... 😋#photoshoot #lindamagazine Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 8:31 PDT

Sylvie op pad

Sinds Sylvie Meis vorige week ten huwelijk werd gevraagd door de rijke Dubaise zakenman Charbel Aouad gaat de blondine met een een grote grijns op haar gezicht door het leven. De presentatrice liet zich vandaag op het vliegveld van Hamburg vereeuwigen met een doorsnee koffer, twee kostbare handtassen en haar inmiddels beroemde lach. Doel van de reis? Niet haar aanstaande, maar Keulen waar ze moet zijn voor tv-werk.

Flight to Cologne✈️ #letsdance @tumitravel Exciting week ahead 💃🏼💃🏼💃🏼❤ @rtlde @letsdance Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 2:12 PDT

Angela heeft het koud

Actrice Angela Schijf liet zich vandaag fotograferen op een verrijdbare verwarming die moest worden neergezet, omdat ze het tijdens de opnamen van Flikken Maastricht in de Ardennen een beetje koud had. ,,Warmebillendag'', aldus Schijf die de radiator vergelijk met een paard.

Het is koud in de Ardennen, maar ik zit op m'n paard dus het deert me niet #flikkenmaastricht #lente #yeahright #warmebillendag #salukes #mooiepet @royke62 Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 2:13 PDT

Antoin eet Helga

RTL nieuwslezer Antoin Peeters is supertrots op zijn collega: weervrouw Helga van Leur die precies 20 jaar in dienst is. De meteorologe trakteerde op bonbons met haar afbeelding en die waren voor Antoin onweerstaanbaar. ,,Tijd om haar op te eten.''

Tijd om @helgavanleur eens even lekker op te eten! Gefeliciteerd Helga!!! #20jaarindienst Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 7:20 PDT

Diva Kim

Met een zonnebril die zowat haar hele gezicht bedekt, pakt Kim Feenstra (31) vandaag het vliegtuig. Het model, dat tegenwoordig ook fungeert als succesvol fotografe, is onderweg naar het Californische Los Angeles en bereid zich vast op het zonnige weer voor door onderweg al een enorme zonnebril op te zetten.

Pretbek Céla Lynn

Zoals een trotse moeder betaamd, deelt Sophie de Buisonjé een schattig, maar kort filmpje van haar goedlachse kleine spruit. De pas zo'n drie maanden oude Céla Lynn huilt volgens Sophie 's nachts ontzettend veel, maar wanneer de dag weer is aangebroken kan ze kennelijk niet stoppen met lachen.

Happy face #lovelyday #playful #prethoofd 👼 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Apr 2017 om 23:34 PDT

Kermismeisje Bridget

Bridget Maasland (42) heeft zich met haar zoontje Mees (9) uitgeleefd op de kermis. Moeder en zoon genoten onder andere van spelletjes als boogschieten en ringgooien en wisten zelfs wat pluche beesten te winnen. Vandaag deelt de presentatrice een aantal foto's van de leuke dag die ze met haar telg had.

So much fun! #kermis #boogschieten #schiettent #pluchebeesten #ringgooien #voetballen #score #lunapark #winnendoenwesamen Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 0:37 PDT

Kunstig kiekje

Dat Doutzen Kroes beeldschoon is, hoeft ze niet meer te bewijzen. Als topmodel wordt ze namelijk veelvuldig op de kiek gezet en de plaatjes die vervolgens uit de camera rollen zien er keer op keer weer beeldig uit. Maar ook kunstenaars worden omver geblazen door haar schoonheid: zo maakte iemand onderstaand portret van de Friezin, waar ze ook nog eens sprekend op lijkt.

💛 Een foto die is geplaatst door null (@) op 18 Apr 2017 om 20:38 PDT

Het gat van Jochem

Midden in de stad wonen is niet helemaal aan Jochem van Gelder (53) besteed. ,,Mensen vragen me vaak waarom ik in vredesnaam nog in Beneden-Leeuwen woon. Zie hier het antwoord.." aldus de Maas en Waalse presentator die een prachtig plaatje toont van zijn geliefde dorp.

Mensen vragen me vaak waarom ik in vredesnaam nog in Beneden Leeuwen woon. Ziehier het antwoord... Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 2:17 PDT

Schildpaddenavontuur

Freek Vonk deelt een wel heel intiem kiekje uit de onderwaterwereld. De tv-bioloog legde twee liefhebbende schildpadden vast en besloot deze prachtige foto te delen met zijn volgers. ,,Love is in the air.. eeuh, in de zee natuurlijk", aldus de dierenliefhebber, die het niet kon laten om een grapje bij het hele tafereel te maken.

Love is in the air.... Eeuh, ik bedoel in de zee. Prachtig gezicht!! Waar is Robert ten Brink als je hem nodig hebt? 😍❤#freekswildewereld #zapp #malaysia Een foto die is geplaatst door null (@) op 19 Apr 2017 om 2:42 PDT

Concurrentie voor Epke

Epke Zonderland (31) mag wel oppassen, er ligt namelijk serieuze concurrentie op de loer. Niemand minder dan het zoontje van Jan Smit maakt Epke een kopje kleiner door zijn turnskills te showen en tussen twee stoelen heen en weer te zwaaien. ,,Gevaarlijke trucjes" noemt Jan de acrobatische kunsten van zijn 3-jarige Senn.