Nieuwe liefde van nog getrouwde Barbie is pornoacteur

Hampel reageerde vanmorgen geschrokken op de mogelijk aanstaande echtscheiding van Samantha en Michael. ,,Ik heb afgelopen tijd als een mediator geprobeerd die twee weer op één lijn te krijgen. En dat leek te lukken. Volgens Michael was sprake van veel misverstanden en roddels over zijn persoon. Zo zou hij zijn vreemdgegaan. Zelf zegt hij dat daar niets van klopt. De filmpjes waarin hij, tijdens een feest, best intiem is te zien met een vrouw geven wat hem betreft een verkeerd beeld van de werkelijkheid. Niks aan de hand, zo verzekerde hij me.''



Volgens Hampel heeft Barbie recent nog tegen hem gezegd dat Michael haar grote liefde is en blijft. ,,Van haar heb ik nog niets vernomen over een nieuwe relatie met die Rolf, die behalve pornoacteur ook nog werkzaam is bij een Texaco-benzinepomp in het centrum van Den Haag. Ze is kennelijk bewust even van de radar verdwenen en heeft zelfs haar Facebookpagina verwijderd. Ook Michael kan ik niet bereiken. Officieel weet ik dus nog helemaal nul komma nul en kan dus ook niks bevestigen over Barbie's liefdesleven. zo weet ik niet of ze daadwerkelijk met Shownieuws heeft gesproken.''