Oekraïne wil borg voor Songfestival terug

De Oekraïense staatsomroep probeert vergeefs een borg terug te krijgen die is betaald voor het organiseren van het Eurovisiesongfestival, afgelopen mei in hoofdstad Kiev.

Het armlastige buurland van Rusland had, om het festival te mogen organiseren, 15 miljoen euro gestort bij de Europese Omroepunie (EBU). De Oekraïense omroepbaas Zurab Alasania heeft gisteren laten weten dat de borgsom in Genève bevroren blijkt te zijn. Alasania zei dat er een Zwitsers advocatenkantoor is ingeschakeld om uit vinden waarom het geld is geblokkeerd.

Oekraïne stelt dat het festival succesvol is geweest en wil daarom de borg terug. Het voornaamste incident rond het festival was het besluit van Kiev om de Russische inzending, de zangeres Joelia Samojlova, niet toe te laten. De EBU bood de Russen toen aan buiten Oekraïne via een videoverbinding deel te nemen.