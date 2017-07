OG3NE-zussen: We steunen besluit dat mama behandeling botkanker staakt

Na het Eurovisie Songfestival van in Oekraïnse stad Kiev begon Isolde Vol (47) direct aan een heftige bestralingskuur die nodig was omdat bestaande tumoren waren gegroeid en er een nieuwe was ontstaan. In een officiële verklaring van het OG3NE-management werd media juni gesteld. 'De complicaties en kwaliteit van leven hebben Isolde uiteindelijk doen besluiten de noodzakelijke behandeling te staken. De tijd die haar rest wil zij graag met haar geliefden doorbrengen zonder de kans op verdere complicaties. Haar verdere ziekteproces is momenteel moeilijk te voorspellen'.



Na die mededeling gingen de zussen niet in op vragen over hun moeder. Maar gisteravond bij RTL Late Night lieten ze doorschemeren hoe zwaar ze het momenteel hebben. Lisa: ,,Het fijne is dat we veel mooie dingen meemaken. Ik zou niet weten hoe het zonder die fantastische momenten zou moeten.'' Volgens Lisa is het behoorlijk wennen aan wat zij noemt 'een nieuwe stap'. Met betraande ogen: ,,De afgelopen jaren heeft onze moeder hard gevochten. Dat ze daarmee is gestopt is lastig voor ons, maar we staan volledig achter haar. Het is haar beslissing en haar leven.''