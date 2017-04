OITNB-actrice Selenis Leyva krijgt LHBT-prijs

De actrice voelt zich nauw verbonden met de acceptatie en de rechten van met name transgenders. Dit omdat haar zus transgender vrouw is. ,,Zij is niet beroemd, sterker nog, ze heeft moeite met het vinden van een baan", vertelde Leyva nadat Bruce Jenner in 2015 bekend maakte voortaan als Caitlyn Jenner door het leven te gaan. ,,Mijn zus worstelt dagelijks om geaccepteerd te worden en ze loopt elke dag gevaar wanneer ze het huis verlaat", vervolgde de actrice.

Leyva is van Cubaanse afkomst en voor de latino-gemeenschap in de VS is ze een belangrijk rolmodel geworden. In veel gezinnen met een latino-achtergrond is de acceptatie van homoseksualiteit of transgenders niet vanzelfsprekend. De stichting die Leyva de prijs toekent, Children of the Bellevue, noemt de invloed van de actrice op haar gemeenschap groot en haar inzet belangrijk voor LHBT-jongeren.