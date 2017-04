Olke en Riks verliefd: wie had dat gedacht?

Nog een wonder: Olke. Na het debacle met Sandra waar zelfs een potje linedancing niet meer mocht baten, is hij nog eens door zijn brieven gegaan, liet godzijdank het idee los dat er per se een Nederlandse vrouw moest komen en is nu dolgelukkig met Karen uit de buurt. Sandra, wie was dat ook alweer?



Je kon me opvegen na afloop, beste mensen. Ik kan er niets aan doen, ik blijf Boer zoekt Vrouw het meest fantastische programma vinden dat bestaat. Kom bij mij niet aan met opgeklopte verhalen over bedrog omdat sommige boeren de stenen op hun erf niet bezitten. En hou op met dat pseudo-intellectuele geklep dat het vrouw-onvriendelijk is. Onzin. Echt onzin.



Het is simpel: aan de ene kant zijn er vijf mannen die het niet lukt om op eigen kracht die ene te vinden naar wie ze al zo lang hunkeren. Zij hebben het lef om op tv op zoek te gaan, terwijl ze weten dat heel Nederland klaar zit met zijn (of haar, in mijn geval) oordeel over elke misstap en onhandige opmerking. En aan de andere kant zijn er honderden stoere vrouwen die één van die boeren zo leuk vinden, dat ze vrijwillig met een stel andere dames de strijd aan gaan. Bewust van het risico dat ze voor het oog van 4 miljoen kijkers bruut kunnen worden afgewezen. En dan vinden die boer en die ene vrouw elkaar warempel ook nog. En mogen wij met z'n allen op rang 1 meegenieten van die eerste zoen onder de mangoboom, achter de bosjes, aan de keukentafel.



Ondertussen steekt de Tinder-generatie nog wat op over ware liefde: elkaar accepteren zoals je bent, genoeg hebben aan één blik om te weten: jij hoort bij mij. En dat al negen seizoenen lang, met tot nu toe 55 baby's als resultaat.



Het blijft bijzonder, dat een tv-programma dat bewerkstelligt. Misschien zelfs wel een wonder.



