'Ongemak maakt Jeuk leuk'

Gordon biedt boze vader meisje van Nulde nederige excuses aan

7 augustus Gordon heeft zijn nederige excuses aangeboden aan Martin Huisman (de vader van de in 2001 vermoorde Rowena Rikkers: het Meisje van Nulde), omdat RTL vrijdag per ongeluk een tv-fragment uitzond waarin Gordon een kwetsende opmerking maakte over het uiterlijk van Gerard Joling. Hij vergeleek hem met 'het Meisje van Nulde'.