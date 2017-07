Ooit gehate Camilla Parker-Bowles blaast vandaag 70 kaarsjes uit

De ooit meest gehate vrouw van Groot-Brittannië viert vandaag haar zeventigste verjaardag. Publieke evenementen zijn er niet voor de hertogin van Cornwall, de echtgenote van prins Charles (68) en amper twintig jaar geleden beter bekend als de 'Rottweiler'. Dat was de benaming die Charles' eerste echtgenote Diana had voor haar rivale, Camilla Parker-Bowles.

Camilla heeft sindsdien een lange weg afgelegd, ook in de ogen van het Britse publiek. Na de plotselinge dood van Diana in augustus 1997 moest ze onderduiken. Het volk achtte haar medeverantwoordelijk, niet in de laatste plaats vanwege haar jarenlange relatie met de weifelmoedige Charles. Die kende Camilla al van voor zijn huwelijk, maar meer dan vriendschap zat er aanvankelijk niet in. Voor de troonopvolger werd een jongere vrouw, met een blanco liefdesgeschiedenis, geschikter geacht.

Het sprookjeshuwelijk van Charles en Di liep op de klippen en heel het land was er getuige van omdat beiden de media gebruikten om de eigen versie van de problemen en relatie voor het voetlicht te brengen. Camilla, bij wie Charles weer in bed was gekropen, was de hoofdschuldige in het koningsdrama, in elk geval in de ogen van Diana, de roddelpers en het publiek.

Koningin

Het lag allemaal wat genuanceerder, zoals in de nieuwe biografie The Duchess van Penny Junor uit de doeken wordt gedaan. Volgens The Daily Telegraph moet na het lezen daarvan de conclusie zijn dat Camilla de prins heeft 'gered' van zijn eigenzinnigheden en onzekerheden. Zijn leven is in balans, hij is gelukkig en dat alles dankzij de standvastige en uiterst nuchtere Camilla.

Die is hem trouw gebleven, maar houdt ook vast aan haar eigen leven. Ze neemt steeds meer taken op zich en hoewel het paleis er officieel geen uitspraken over doet, verwacht bijna iedereen dat ze bij de troonsbestijging van Charles gewoon koningin zal worden, en niet zoals lang beweerd 'prinses-gemalin'. De titel 'prinses van Wales' gebruikt ze nu niet, uit respect voor haar voorgangster.

Dat het dit jaar twintig jaar geleden is dat Diana overleed, is ook reden de verjaardag van Camilla niet te veel aandacht te geven. Want ondanks alle vooruitgang en de algemene acceptatie van de hertogin, ligt dat nog gevoelig.