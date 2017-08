Ook stuntman Tom Cruise gewond tijdens mislukte stunt actiefilm

Jonge actrice wint Sylvia Kristel Award 2017

9:47 Actrice Romy Louise Lauwers, die de rol van Panda speelt in de film Het leven is vurrukkulluk die momenteel wordt gemaakt, wint dit jaar de Sylvia Kristel Award. De prijs wordt 16 september voor de vierde maal uitgereikt tijdens het festival Film by the Sea in Vlissingen.