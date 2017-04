Oud-deelnemers Boer zoekt Vrouw voorspellen nieuwe liefde David

video Tranen als vluchtelingetje loepzuiver Titanic-hit Céline Dion zingt

11:34 De 13-jarige Abobaker Rahman, die vier jaar geleden met zijn ouders en broer en zus uit de Afghaanse stad Kaboel vluchtte, heeft gisteravond diepe indruk gemaakt in de Belgische versie van The Voice Kids. De jongen haalde moeiteloos de allerhoogste noten van Céline Dions wereldberoemde Titanic-tranentrekker My Heart Will Go On. 'Voor iedereen die in een gammel bootje naar Europa komt'. Zijn imposante optreden heeft internationaal voor kippenvel gezorgd.