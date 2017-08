Paris Jackson: Papa, dank je wel voor de magie

Wetenschapper voorspelt volgende doden in Game of Thrones

14:04 Liefhebbers van Game of Thrones (GoT) weten het al langer: in de populaire televisieserie is geen van de hoofdpersonen zijn leven zeker. Milan Janosov maakte van dat gegeven een heuse wetenschappelijke exercitie. De wiskundige uit Budapest ontwikkelde een algoritme, waarmee hij kan voorspellen wie er nog doodgaan in de hitserie. Zijn Daenerys Targaryen, Cersei Lannister en Jon Snow hun leven nog zeker?